Бывший главный тренер «Зенита», а ныне наставник «Ленинградца» Борис Рапопорт оценивает для Nevasport текущие трансферные новости «Зенита». Возвращение Ригони, вероятный уход Паредеса, возможные покупки Скопинцева и Сутормина.

Возвращение Ригони

«Ригони – вынужденный трансфер. Даже не трансфер, а у человека прервалась аренда, от него отказались в «Атланте». Мне кажется, и «Зениту» он не помощник. В самом начале его прихода в Петербург это было понятно. Честно говоря, Ригони не соответствует уровню тех задач, которые могут стоять перед «Зенитом». Вообще, по аргентинцам это отдельная история. Краневиттер – игрок средний. Маммана лишь до травмы был хорош, а после восстановления тоже не соответствует уровню «Зенита». Лишь Дриусси и Паредес имеют нужный уровень.

Возможный уход Паредеса

«Паредес играет не с полной отдачей в Санкт-Петербурге. Он, безусловно, одарен. Один из лучших легионеров в России. Но его отношение и характер говорят о том, что, по-видимому, он не очень хочет здесь дальше играть. К Паредесу всегда у меня было много вопросов по его объему работы и отбору мяча.

Он играл много матчей на «чистых мячах». Образно говоря, он может отдать, исполнить стандарт. Но черновой работы и объема у него было. Пересматривал вчера игру «Зенит» — «Спартак» (0:0). Так вот там он был нацелен на серьезную борьбу и отбирал. Но то, что я увидел, мне показалось, что он мяч не умеет отбирать. У него большинство отборов мяча – с фолом. Все на грани карточки. Игрок талантливый, может прогрессировать. Но его характер пока не дает ему возможность развиваться».

Возвращения Скопинцева и Сутормина

«Скопинцева неплохо знаю. Он же был в «Зените», играл очень интересно. Его уход из «Зенита», как и многих других молодых игроков, вызвал у меня много вопросов. Казалось, он будет прогрессировать. Не разобравшись до конца в его возможностях, его убрали из «Зенита». За это время он вырос серьезно. Бровочник такой, скоростной игрок. При этом еще молод. Скорее всего, Жиркову уже сложно будет часто играть. Думаю, на позиции левого защитника Скопинцев бы пригодился.

Сутормина я знаю плохо. Но он интересно выглядел в «Оренбурге». Такие трансферы – надо понимать стоимость этих игроков. Важно, чтобы она соответствовала с его качеством. Потом, если они приходят, то должны играть в основе. Если они не получат место в составе, то не будут прогрессировать. Надо четко понимать, будут ли Скопинцев и Сутормин игроками обоймы. В целом, я положительно оцениваю приобретение молодых наших футболистов, особенно тех, кто был раньше в Санкт-Петербурге».