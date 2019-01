View this post on Instagram

Позади новогодний марафон. @averbukh_iceshow в этом году отправил свою «Алису в стране чудес» в чудесный Санкт-Петербург. Спасибо всем кто приходил к нам на спектакли и плясал со мной и нашей командой джигу-дрыгу! Теперь вернулись из сказки в реальный мир, где меня ждёт подготовка к Чемпионату Европы в Минске с моими суперменами Женей и Вовой, кстати нам в этом цикле помогает уже и сама «Белая Королева» Волосожар, и съемки кое чего интересного с моим дорогим @matchtv_channel . Этот год просто обязан быть супер крутым! Главное работать!!! За фото спасибо @bombrider_photo #icestars #aliceinwonderland #iceshow #onice #volosozhartrankov #cast