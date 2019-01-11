Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поможет Максиму Транькову готовить Евгению Тарасову и Владимира Морозова к чемпионату Европы. Соревнования будут проходить в Минске в период с 21 по 27 января.
Об этом сообщил Траньков на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен написал, что они с супругой вернулись из сказки в реальный мир, где нужно продолжать подготовку к чемпионату Европы. Максим отметил, что Волосожар будет помогать ему работать с Тарасовой и Морозовым.
Напомним, во время новогодних каникул Волосожар и Траньков выступали в ледовом шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес».
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Позади новогодний марафон. @averbukh_iceshow в этом году отправил свою «Алису в стране чудес» в чудесный Санкт-Петербург. Спасибо всем кто приходил к нам на спектакли и плясал со мной и нашей командой джигу-дрыгу! Теперь вернулись из сказки в реальный мир, где меня ждёт подготовка к Чемпионату Европы в Минске с моими суперменами Женей и Вовой, кстати нам в этом цикле помогает уже и сама «Белая Королева» Волосожар, и съемки кое чего интересного с моим дорогим @matchtv_channel . Этот год просто обязан быть супер крутым! Главное работать!!! За фото спасибо @bombrider_photo #icestars #aliceinwonderland #iceshow #onice #volosozhartrankov #cast
Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов начали текущий сезон под руководством Максима Транькова. Пара одержала победы на двух турнирах серии ISU Challenger, а также выиграла два этапа Гран-при и вышла в финал, где заняла третье место. Также спортсмены выиграли чемпионат России и с первого места отобрались в состав команды на чемпионат Европы.