Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар поможет Максиму Транькову готовить Евгению Тарасову и Владимира Морозова к чемпионату Европы. Соревнования будут проходить в Минске в период с 21 по 27 января.

Об этом сообщил Траньков на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен написал, что они с супругой вернулись из сказки в реальный мир, где нужно продолжать подготовку к чемпионату Европы. Максим отметил, что Волосожар будет помогать ему работать с Тарасовой и Морозовым.

Напомним, во время новогодних каникул Волосожар и Траньков выступали в ледовом шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес».

Напомним, Евгения Тарасова и Владимир Морозов начали текущий сезон под руководством Максима Транькова. Пара одержала победы на двух турнирах серии ISU Challenger, а также выиграла два этапа Гран-при и вышла в финал, где заняла третье место. Также спортсмены выиграли чемпионат России и с первого места отобрались в состав команды на чемпионат Европы.