Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, какой тактики будут придерживаться его подопечные в матче с «Тоттенхэмом».

Норвежский специалист сообщил, что команда не намерена отказываться от атакующего футбола, так как нападение является сильной стороной «Манчестера». Сульшер отметил, что его подопечные знают и о сильных сторонах соперника, поэтому понимают, что в матче с «Тоттенхэмом» у них не будет столько возможностей для атак, как в предыдущих играх.

Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» будет проходить в рамках 22-го тура английской Премьер-Лиги. Игра состоится в воскресенье, 13 января, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.