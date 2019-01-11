Румынская теннисистка Симона Халеп может потерять первую строчку в рейтинге WTA. По результатам Открытого чемпионата Австралии сместить румынку с лидерской позиции могут сразу десять теннисисток, в число которых входит и россиянка Дарья Касаткина.

Таким образом, помимо Касаткиной, возглавить рейтинг могут Анжелика Кербер из Германии, датчанка Каролина Возняцки, американка Слоан Стивенс, украинка Элина Свитолина, японка Наоми Осака, представительница Чехии Петра Квитова, Кики Бертенс из Ниерландов и белорусская спортсменка Арина Соболенко.

Однако Касаткина и Возняцки перестанут бороться за первую строчку, как только Халеп выйдет на матч первого круга против эстонской спортсменки Кайи Канепи.