Российский кёрлингист Александр Крушельницкий не стал подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации.

Как сообщил агент спортсмена Андрей Митьков на своей странице в «Фейсбуке», Крушельницкий принял решение отказаться от подачи иска. Агент упомянул, что сегодня, 11 января, закончился крайний срок, в который можно было заплатить обязательный взнос в размере 1 тысячи швейцарских франков. По информации Митькова, данная сумма не была внесена.

Таким образом, в соответствии с правилами CAS дело открыто не будет. Крушельницкий будет отбывать дисквалификацию в полном объеме, она завершится 12 февраля 2022 года. По словам Митькова, после возвращения кёрлингист намерен продолжить карьеру.

Напомним, ранее сообщалось, что Крушельницкий не мог самостоятельно собрать необходимую сумму для взноса и попросил помощи у болельщиков.