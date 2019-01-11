Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что ему не хватает конкуренции в нынешнем розыгрыше Кубка мира. Спортсмен является лидером общего зачёта и опережает своего ближайшего преследователя — россиянина Александра Логинова — на 116 очков.

Бё сообщил, что в текущем сезоне француз Мартен Фуркад не показывает ожидаемых от него результатов, поэтому норвежцу одиноко на вершине. Йоханнес выразил надежду на то, что другие спортсмены провели хорошую подготовку во время рождественских каникул и смогут составить ему конкуренцию.

Напомним, ранее тренер сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе поделился ожиданиями от следующих стартов и сообщил, что опасается за лидерскую позицию Бё в общем зачёте. По мнению тренера, россиянин Александр Логинов может навязать норвежцу серьёзную борьбу.