Самая известная группа, исполняющая тюремный шансон в России — «Бутырка» — записала новогодний трек, в котором пожелала скорейшего освобождения футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«Держись, Кокорин, крепись, Мамаев, не все на воле здесь против вас», — поется в песне, клип на которую выложен в соцсетях.

«Пускай «Бутырка» дверь откроет», «здоровья, фарта и воли вам», — желают музыканты спортсменам, отмечая, что употребление алкоголя без драки едва ли можно назвать удачным.

Напомним, Кокорин и Мамаев находятся под арестом в московском СИЗО «Бутырка» с 8 октября. На слушаниях в декабре было решено продлить арест до 8 февраля. Причиной ареста стал загул футболистов, в ходе которого они избили чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Вместе с футболистами также были арестованы младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.