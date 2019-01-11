Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о трансферной политике команды и второй части чемпионата.

«Ряд позиций «Зенита» требует усиления. Чтобы побороться за чемпионство и достаточно хорошо выступить в Лиге Европы, нам нужны усиления в линию обороны. Нужен левый защитник, нужны приобретения в центральную зону. Если команду покинет Паредес – нужен диспетчер, но будем надеяться на Маркизио», — сказал Стрепетов.

Экс-игрок сине-бело-голубых считает, что главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку придется строить команду заново посреди сезона.

«Семак дает понять, что команде нужно укрепление, и 2-3 позиции должны появиться, но сложно сказать, сможет ли спортивный департамент их обеспечить. Самое важное – с кем «Зенит» расстанется. На турнире «Матч ТВ» мы будем наблюдать за совершенно новым «Зенитом», Семаку придется заново строить команду. В данный момент у Семака, а также селекционного отдела и спортивного департамента, очень много работы», — считает специалист.

Стрепетов также отметил отсутствие в команде Александра Кокорина, который в данный момент находится в СИЗО.

«Пока у «Зенита» нет Саши Кокорина, Ригони поможет петербуржцам. Эта сказка-страшилище с Кокориным затянулась, это перебор, трагедия-спектакль затянулась. Надеюсь мы еще увидим Кокорина в футболке «Зенита», тогда у нас будет совершенно другая атака. А в Ригони я верю, если у него есть желание вернуться в нашу команду и проявить себя», — добавил бывший футболист.

По поводу возможного перехода Скопинцева Стрепетов не разделяет общего восторга, так как считает, что он не станет реальным усилением для «Зенита».

«О Скопинцеве специалисты пишут, что его надо быстрее брать, иначе его заберет «Спартак». Мы должны брать футболиста, который 100% усилит нашу игру. Пока все приобретения «Зенита» — это футболисты резерва. Мы не можем назвать игрока, который пришел бы и стал полноправным футболистом старта, как был Гарай, Витсель или Халк. Они пришли и сразу заиграли, это приобретения, которым можно поставить пятерку. А приобретать игрока, который хорошо проявил себя в «Ростове»… Это не значит, что он хорошо заиграет у Семака. Лакмусовая бумажка – это Кришито, до него всем пока очень далеко», — заявил Стрепетов.

Специалист также ответил Валерию Непомнящему, который назвал предстоящий Кубок «Матч Премьер» мясорубкой.

«Кто будет играть в стартовом составе – будет видно в Кубке «Матч Премьер». Непомнящий сказал, что это будет мясорубка. Да нет, им через месяц играть. Это не советские времена, сейчас чисто профессиональный футбол, и игрок должен приходить к тренеру без лишнего веса, команды только недавно в декабре закончили, говорить о масштабных сборах несопоставимо», — резюмировал Стрепетов.