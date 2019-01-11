В голосовании официального сообщества «Зенита» в ВК определен лучший гол первой части сезона. Им стал мяч, забитый Антоном Заболотным в ворота «Мольде» в домашнем матче квалификационного раунда Лиги Европы.

На финальном этапе голосования гол Заболотного обошел мяч Кристиана Нобоа минскому «Динамо» (со штрафного), гол Олега Шатова «Локомотиву» (когда он навешивал, но получилось красиво закрутить в девятку) и двух других голов Заболотного – в ворота «Мольде» и «Бордо».

Гол Заболотного «Молде» набрал 47,35% голосов. Весьма корявый гол, который вряд ли можно оценить с точки зрения эстетики.

Любопытно, что мяч Заболотного в ворота «СКА-Хабаровск» в последнем туре прошлого сезона (в пустые ворота), также был признан лучшим голом «Зенита».

По всей видимости, пользователи соцсетей троллят пластичного нападающего.