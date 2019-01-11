Петербургский «Зенит» вспомнил про дебютную игру за сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

Андрей Аршавин, недавно закончивший карьеру футболиста в казахстанском «Кайрате» и принятый на работу в Петербурге, дебютировал в товарищеском матче на сборах в Турции за «Зенит» ровно 19 лет назад.

Напомним, Аршавин объявил об уходе из «Кайрата» и профессионального футбола после последнего — ничейного — матча, в котором казахстанцы разошлись миром с карагандинским «Шахтёром». В сентябре он приезжал вместе с «Кайратом» на стадион «Санкт-Петербург» и сыграл против «Зенита».

Недавно Аршавин подписал контракт с сине-бело-голубыми и возглавляет международный проект «Сириус в «Зените».

В «Зените» Аршавин играл с 2000 по 2008 годы и с 2012 по 2015 годы. В составе сборной России Аршавин завоевывал бронзовые медали чемпионата Европы-2008 в Австрии и Швейцарии.