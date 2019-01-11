Артур Юсупов и «Ростов» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Теперь экс-полузащитник Артур Юсупов подпишет контракт с московским «Динамо», за которое уже выступал до перехода в петербургский клуб.

Напомним, что вместе с «Зенитом» Юсупов выигрывал бронзу чемпионата России, а также побеждал в Кубке страны и Суперкубке России.

За «Зенит» Юсупов играл с 2014 по 2016 годы. Полузащитник окончательно покинул петербургский клуб, расторгнув контракт по соглашению сторон перед началом текущего сезона.

«Динамо» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ после первой части чемпионата. На счету команды Дмитрия Хохлова 17 очков.