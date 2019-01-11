Россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 километров. Лучший российский биатлонист в этом сезоне стартовал под семнадцатым номером и несмотря на непростые погодные условия идеально справился со стрельбой. Логинов без промахов отстрелял из положения стоя, после чего безукоризненно прошел «стойку».

«Не чувствую ничего особенного. Читал вчера интервью – девочки говорили, что тяжело, нужно ногами работать. Да, было тяжело. Главное было потерпеть финишный спурт», — сказал Логинов после гонки.

У Мартена Фуркада, как это с ним бывает в этом сезоне, гонка не задалась. Он допустил промах на первой стрельбе и отстал от Логинова на 47,2 секунды, не попав на подиум. Норвежец Йоханесс Бе с одним промахом отстал от Логинова на 25 секунд и занял второе место.

Дмитрий Малышко с одним промахом отстал на минуту 36 секунд. Матвей Елисеев, допустив 3 промаха, проиграл Логинову 59,2 секунды. Максим Цветков с тремя отстал на 2 минуты 54 секунды.

Успех Логинова – первая победа российского биатлона в нынешнем сезоне.