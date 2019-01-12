Зимнее трансферное окно — не самый удачный момент для подписания новых игроков. Все основные переходы в Европы совершаются летом, когда завершается один чемпионат и начинается другой. Тем не менее, «Зениту» удавалось зацепить настоящие алмазы именно зимой. Возможно, именно потому, что в российском чемпионате как раз и было настоящее межсезонье (до 2012 года РПЛ проводился по системе весна-осень). Nevasport вспоминает наиболее удачные трансферные сделки «Зенита», которые клуб совершал в зимнее окно.

Радек Ширл (межсезонье 2002/2003)

Когда в ноябре 2002-го стало понятно, что «Зенит» возглавит специалист из Чехии, тут же поползли слухи о переходе чешских игроков. Первым делом «Зенит» подписал футболистов молодежной сборной Чехии Мартина Горака и Радека Ширла. Центральный защитник Горак казался перспективнее, однако провел в клубе лишь два года. А вот более молодой Ширл умудрился стать настоящей легендой клуба. Ширл – фольклорный персонаж: золотой гол он забивал, позиции как перчатки менял и прослыл настоящим бойцом. Ширл покинул «Зенит» лишь при Спаллетти в 2010-м, отдав клубу более 7 лет.

Ивица Крижанац (межсезонье 2004/2005)

Проведя два сезона в «Зените», Петржела понял, что ему нужно укрепить оборону. В сезон 2005 года «Зенит» вкатился с новой брутальной парой центральных защитников Эрик Хаген – Ивица Крижанац. Если Хагену не доставало техники – он брал напором и мощью, то Крижанац в противовес ему был супертехничным защитником. На удивление, Ива не привозил. Сумел понравится и Дику Адвокату, став основным центральным защитником команды, которая выиграла Кубок УЕФА.

Анатолий Тимощук (межсезонье 2006/2007)

«Зенит» Дика Адвоката набирал мощь перед чемпионским сезоном. Команде явно требовался хороший опорник – кореец Ли Хо оказался, мягко говоря, средним игроком. Тогда «Зенит» не поскупился заплатить 20 миллионов долларов донецкому «Шахтеру» за белобрысого хавбека. Вся страна считала, что «Зенит» явно переплатил. А на деле вышло, что Тимощук полностью отработал затраты на трансфер, демонстрируя космический уровень игры в отборе. Через два года украинец будет продан в «Баварию» и отобьет значительную часть средств, которая была затрачена на его покупку.

Константин Зырянов (межсезонье 2006/2007)

В то же самое окно, когда платили много за Тимощука, также заплатили копейки (около двух миллионов евро) за такого игрока как Константин Зырянов. Будущего важнейшего игрока основы поначалу не воспринимали даже в качестве футболиста обоймы. Но постепенно Зырянов вышел на небывалый уровень, что в клубе, что и в сборной. Это позволило однозначно считать этот трансфер выдающимся.

Роман Широков (межсезонье 2007/2008)

Еще один выдающийся переход состоялся и вовсе бесплатно. Широкова подписали из «Химок» — у будущего дважды лучшего игрока России закончился контракт с подмосковным клубом. Сначала по Роману были вопросы: он неожиданно занял место в центре обороны и откровенно привозил. Но это и понятно: он не защитник, хотя в 2008-м умудрился застолбить это место и в клубе, и в сборной. Но когда через пару лет в «Зенит» пришел Спаллетти, Широков великолепно раскрылся в качестве центрального полузащитника.