Французский биатлонист Мартен Фуркад недоволен победой Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

По словам Фуркада, Логинов должен извиниться перед другими спортсменами. Француз заявил, что Логинов не заслуживает его уважения, потому что сейчас просто делает вид, что ничего не произошло.

«Я не рад, что Логинов побеждает. Я уважаю то, что ему позволено выступать. Но я не буду уважать его самого из-за допинга», — добавил Фуркад. Биатлонист отметил, что Логинов так и не принес извинений и не заговорил об этом.

«Для меня это позор. Он выиграл, но моего уважения не получит», — сказал Фуркад, слова которого приводит TV2.

Напомним, россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 километров. Лучший российский биатлонист в этом сезоне стартовал под семнадцатым номером и несмотря на непростые погодные условия идеально справился со стрельбой. Логинов без промахов отстрелял из положения стоя, после чего безукоризненно прошел «стойку».