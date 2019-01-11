Бразильский нападающий миланского «Интера» Габриэль Барбоза на правах аренды перешел во «Фламенго».

Об этом сообщил официальный сайт бразильского клуба. Отмечается, что соглашение 22-летнего футболиста и команды будет длиться до 31 декабря 2019 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне молодой форвард играл за другую бразильскую команду, «Сантос», в составе которой провел сезон также на правах аренды. За команду Пеле Барбоза провел 35 матчей, забил 18 мячей и сделал две рузельтативные передачи, а также записал на свой счет девять желтых карточек.

Ранее сообщалось, что «Интер» наравне с «Наполи» претендует на итальянского полузащитника «Кальяри» Николо Баррелу, которого его команда оценивает в 50 миллионов евро.