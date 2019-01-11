Испанский нападающий «Барселоны» Мунир Эль-Хаддади может стать игроком «Севильи».

По информации El Mundo Deportivo, футболист принял предложение андалусской команды. Отмечается, что «Севилье» еще нужно согласовать условия трансфера с сине-гранатовыми, и переговоры уже ведутся.

Ранее сообщалось, что 23-летний нападающий не стал продлевать контракт с «Барселоной», потому что его агент потребовал комиссионные размером в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Мунир Эль-Хаддади провел семь матчей в составе каталонского клуба, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Кроме того, СМИ сообщали, что французский защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо станет игроком каталонской «Барселоны». Отмечается, что он перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно как свободный агент, когда истечет срок его контракта.