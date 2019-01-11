Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о своей победе в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Логинов рассказал, что он не чувствует ничего особенного, и доволен тем, что на огневых рубежах получилось отработать «на ноль». «Главное — дотерпел финишный круг», — отметил россиянин.

Биатлонист добавил, что сейчас ситуация такая, что на первом круге надо начинать быстро, и на финиш хватило сил. «На стрельбе из положения стоя сегодня были такие погодные условия — то ветер дует, то нет. Мне хотелось стрелять быстрее», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 километров. Лучший российский биатлонист в этом сезоне стартовал под семнадцатым номером и несмотря на непростые погодные условия идеально справился со стрельбой. Логинов без промахов отстрелял из положения стоя, после чего безукоризненно прошел «стойку».