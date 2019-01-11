Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин в своем Instagram отреагировал на предложение омского «Авангарда» стать игроком омского клуба.

Панарин посмеялся над картинкой, которую опубликовал «Авангард», выставив ее в своем профиле, и заявил, что ему «маршрутку заправлять нужно будет».

Игрок отметил, что это хорошая инвестиция, с учетом цен на бензин. «Большое спасибо, буду думать!» — добавил Панарин.

Ранее в Instagram «Авангарда» появилась запись с предложением Панарину перейти в клуб и переехать в Балашиху, где сейчас выступает команда Боба Хартли. Взамен омичи обещают 20-минутный доступ до Москвы на маршрутке, борьбу за Кубок Гагарина и бесконечный запас топлива.

Напомним, все началось с предложения одного из баров Коламбуса, который предложил хоккеисту продлить контракт с «Коламбус Блю Джекетс», а взамен получить пожизненный запас водки.