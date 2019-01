View this post on Instagram

@avangard_inside ахахахахаахах я так понял мне маршрутку заправлять нужно будет😉 с учетом цен на бензин, хорошая инвестиция😂 большое спасибо, буду думать! 😉 #кхл An amazing offer from Omsk Avangard. Gas for life. Thank you