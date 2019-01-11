Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

По словам Драчева, он очень рад, что этот год у Логинова начался с победы, и надеется, что так будет продолжаться и дальше. Президент отметил, что Логинов показал самый качественный биатлон, идеально прошёл спринт, была идеальная быстрая стрельба лежа и стоя. Драчев подчеркнул, что россиянин по ходу шел в ноги с Йоханессом Бё, но доказал, что можно выигрывать даже у таких лидеров, как норвежец.

Президент добавил, что перед стартом он сказал своей супруге, что у россиян будет победа.

«Мы ожидали интересной борьбы, до самого последнего спортсмена мы были в ожидании перемен в биатлоне», — сказал Драчев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 километров. Лучший российский биатлонист в этом сезоне стартовал под семнадцатым номером и несмотря на непростые погодные условия идеально справился со стрельбой. Логинов без промахов отстрелял из положения стоя, после чего безукоризненно прошел «стойку».