Агент бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша Карлуш Гонсалвеш поделился мнением об уровне российских футболистов.

По словам Гонсалвеша, Португалия — маленькая страна, в отличие от России, у которой такие возможности, что экономики этих стран невозможно сравнивать. Он отметил, что португальские футболисты не зарабатывают столько, как могли бы в АПЛ или Серии А, поэтому уезжают. В то же время заметно выше финансирование российских клубов – «Зенита», в какой-то момент «Динамо», «Анжи» и остальных. Агент считает, что в России есть ресурсы для сохранения лучших местных футболистов, поэтому проблема не в уровне российских игроков.

Агент добавил, что он много был в России и видел футболистов своими глазами, особенно когда Виллаш-Боаш работал в России. Гонсалвеш уверен, что дело не в их мастерстве.

«Просто зачем адаптироваться в другой стране, если у тебя всe благополучно тут. Кто из российских футболистов заработал себе имя в Европе? Игроки сборной, само собой. Лично мне нравятся Шатов и Дзюба. Они могли бы выступать в Англии, Испании, Италии», — сказал агент, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, что Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 годы. С «Зенитом» он выиграл чемпионат России, побеждал в Кубке страны и в Суперкубке, а также выходил в плей-офф Лиги Чемпионов. Работая в команде, Виллаш-Боаш делал сюрпризы игрокам.