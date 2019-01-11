Советский биатлонист Александр Тихонов поделился мнением о победе Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

По словам Тихонова, он ожидал такого результата именно от Логинова, и ни от кого другого, потому что Александр — настоящий боец.

«Я говорил ему, что он должен вернуться и всё всем доказать – он так и сделал. Огромная заслуга в этом и Касперовича», — отметил Тихонов.

Советский биатлонист добавил, что для Логинова все сложилось идеально: и стрельба, и ход. «Логинов — настоящий русак, наш герой», — заявил Тихонов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 километров. Лучший российский биатлонист в этом сезоне стартовал под семнадцатым номером и несмотря на непростые погодные условия идеально справился со стрельбой. Логинов без промахов отстрелял из положения стоя, после чего безукоризненно прошел «стойку».