Тренер «Витесса» Алексей Березуцкий рассказал о первых днях работы в команде, возглавляемой Леонидом Слуцким.

По словам Березуцкого, когда он с братом прибыл в команду, они увидели, что все игроки обладают отличными техническими навыками и находятся в хорошем физическом состоянии. Он отметил, что братья много общаются с игроками.

Алексей Березуцкий рассказал, что давно знаком со Слуцким, и он отличный тренер.

«Мы были в восторге, когда он предложил присоединиться к нему. Для нас это хорошая возможность научиться чему-то новому, и этот период будет очень важным для нас», — сказал Березуцкий, слова которого приводит Youtube-канал «Витесса».

Напомним, главным тренером голландского клуба является россиянин Леонид Слуцкий, который возглавил команду летом 2018 года. «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого 3 января в Португалии начал первый зимний сбор.

В данный момент клуб из Арнема идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Голландии, имея в активе 26 очков.