Аргентинский защитник «Бока Хуниорс» Леонардо Балерди может стать футболистом дортмундской «Боруссии».

По информации Bild, «Бока» и «Боруссия» согласовали трансфер юного игрока за 16 миллионов евро. Отмечается, что 19-летний аргентинец подпишет с немецкой командой долгосрочный контракт до июня 2023 года и в начале следующей недели прилетит в Дортмунд для прохождения медосмотра и заключения договора.

Также сообщается, что «Боруссия» решила подписать контракт с Балерди из-за травмы защитника Мануэля Аканджи.

Отметим, Леонардо Балерди в этом сезоне впервые сыграл за взрослую команду «Боки Хуниорс» и провел пять встреч в чемпионате Аргентины, причем все игры он начинал в основном составе. В пяти играх он заработал две желтых карточки.