Российский биатлонист Александр Логинов готов лично поговорить с французом Мартеном Фуркадом, который ждет от россиянина извинений.

По словам Логинова, он бы хотел лично поговорить с Мартеном. Россиянин отметил, что он и Фуркад смогут обсудить свои вопросы. «Больше нечего комментировать», — добавил Логинов, слова которого приводит NRK.

Отметим, после финиша в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе Фуркад заявил, что Логинов должен извиниться перед другими спортсменами и не заслуживает его уважения, потому что сейчас просто делает вид, что ничего не произошло.

Напомним, россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 километров. Лучший российский биатлонист в этом сезоне стартовал под семнадцатым номером и несмотря на непростые погодные условия идеально справился со стрельбой. Логинов без промахов отстрелял из положения стоя, после чего безукоризненно прошел «стойку».