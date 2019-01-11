Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о победе своей команды над «Сибирью» со счетом 5:4.

По словам Разина, «Северсталь» провела очень хорошую игру, но психология победителя сразу не появляется, и только через такие игры приходит уверенность. Он отметил, что даже рад тому, как складывалась игра.

Разин добавил, что у «Северстали» пока нет солидности, и в команде пока не определены 20 человек, которые будут играть всегда.

«Никогда такого не будет, должна быть конкуренция. У нас есть для этого шесть троек нападения», — сказал тренер, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Сибирь» на своем льду проиграла череповецкой «Северстали». Встреча получилась результативной, закончившись 5:4 в пользу подопечных Андрея Разина.