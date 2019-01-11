Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский поделился мнением о поражении своей команды от «Северстали» со счетом 4:5.

По словам Андриевского, ему очень стыдно за первую половину игры, и он берет на себя вину за поражение, потому что он готовил команду и что-то сделал не так.

«Мы играли только в третьем периоде. Соперник победил заслуженно. Возникала ли мысль подать в отставку? Нет», — заявил Андриевский.

Тренер отметил, что после Нового года с «Сибирью» происходит что-то непонятное.

«Что касается челленджа, то мы поговорили с игроками и рискнули. Ситуация была 50 на 50. Повторюсь, вину за поражение беру на себя», — сказал Андриевский, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, «Сибирь» на своем льду проиграла череповецкой «Северстали». Встреча получилась результативной, закончившись 5:4 в пользу подопечных Андрея Разина.