В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» дома одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:3.

В составе магнитогорского клуба дубль на 4-й и 22-й минутах оформил Николай Кулемин, еще по шайбе забросили Михал Булирж на 49-й минуте и Ииро Пакаринен на 59-й минуте встречи.

В составе белорусского клуба отличились Евгений Лисовец на 3-й минуте матча, Андрей Костицын на 39-й минуте и Дэвид Бут на 40-й минуте матча.

После 47 встреч команда Йозефа Яндача идет на четвертом месте в Восточной конференции КХЛ с 66 очками, клуб из Минска сыграл столько же матчей и занимает десятое место в Западной конференции с 32 баллами.

Следующий матч магнитогорский «Металлург» проведет 13 января дома против нижнекамского «Нефтехимика», команда Андрея Сидоренко в этот же день в гостях встретится с московским ЦСКА.