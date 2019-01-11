В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» дома в овертайме одержал победу над «Сочи» со счетом 5:4.

В составе уфимцев дубль оформил Захар Арзамасцев на 16-й и 52-й минутах, еще по шайбе забросили Петр Хохряков на 3-й минуте и Вячеслав Солодухин на 35-й минуте. Победный гол на пятой минуте овертайма забил Антон Бурдасов .

В составе сочинцев отличились Юрки Йокипакка на 39-й минуте, Владислав Калетник на 42-й минуте, Эрик О’Делл на 53-й минуте и Шон Коллинз на 54-й минуте встречи.

После 49 матчей команда Николая Цулыгина идет на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ с 60 очками.

Подопечные Сергея Зубова провели на один матч меньше и располагаются на одну строчку ниже в Западной конференции, набрав 50 баллов.

Следующий матч клуб из Сочи проведет 13 января на выезде против астанинского «Барыса». «Салават Юлаев» в этот же день в гостях сыграет с «Сибирью».