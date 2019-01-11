Итальянский нападающий Маноло Габьяддини перешел из английского «Саутгемптона» в «Сампдорию».

Об этом сообщил официальный сайт генуэзского клуба. Отмечается, что сумма трансфера за игрока составила 12 миллионов евро. По информации, опубликованной на сайте, Габбьядини подписал с итальянским клубом соглашение до лета 2023 года.

Отметим, ранее нападающий уже играл в «Сампдории» с 2013 по 2015 год, и в составе команды он провел 50 матчей и забил 19 мячей. За «Саутгемптон» Габбьядини выступал с 2017 года, он сыграл за англичан 60 матчей и ему удалось забить 12 голов.

Ранее сообщалось, что нападающий Маноло Габбьядини попал в сферу интересов московского ЦСКА, а сумма возможного трансфера составит порядка 5 миллионов фунтов.