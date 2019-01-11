Адвокат жены Дениса Глушакова Сергей Жорин рассказал, что может грозить футболисту в результате суда.

Жорин отметил, он не утверждает, что Глушакова возьмут под стражу, но не исключает этого.

«В целом же, косяков за Денисом достаточно, поэтому не исключаю, что арестом все может не то что закончиться, а начаться», — заявил адвокат.

По словам Жорина, завершена экспертиза, которую проводили органы внутренних дел, и она установила, что Глушаков нанес легкий вред здоровью своей жены.

Кроме того, обнаружены банковские документы, свидетельствующие о выводе Денисом со счетов в банках совместно нажитых денег.

Напомним, ранее стало известно, что супруга футболиста написала заявление в полицию, и Глушакова проверяют из-за угрозы своей жене убийством. Отмечается, что футболист не платит жене алименты и сообщил Дарье, что хочет так решить проблему. Жена игрока сообщила источнику, что у нее есть аудиозапись разговора.