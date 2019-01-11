Испанский полузащитник Францеск Фабрегас официально перешел из лондонского «Челси» в французский «Монако», сообщает сайт монегасков.

Контракт испанца с французским клубом подписан до 2022 года, а в Twitter «Монако» появился видеоролик, представляющий Фабрегаса.

По данным сайта Transfermarkt.com, стоимость Фабрегаса составляет 25 миллионов евро.

Отметим, Сеск выступал за лондонский клуб с 2014 года. За это время он сыграл за команду 198 матчей, забил 22 гола и отдал 57 голевых передач. В нынешнем сезоне Фабрегас провел только шесть встреч за «Челси» в чемпионате Англии. До этого игрок защищал цвета каталонской «Барселоны» и английского «Арсенала».

Напомним, главным тренером «Монако» является француз Тьерри Анри — бывший партнёр Фабрегаса по «Арсеналу».