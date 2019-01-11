Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален поделился мнением о победе россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Бьорндален считает, что, возможно, есть некоторые, кто не согласен с тем, что Логинов вернулся. Однако норвежец, слова которого приводит TV2, добавил, что Логинов он отбыл дисквалификацию и его возвращение в спорт нужно уважать.

Напомним, россиянин Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на 10 километров. Лучший российский биатлонист в этом сезоне стартовал под семнадцатым номером и несмотря на непростые погодные условия идеально справился со стрельбой. Логинов без промахов отстрелял из положения стоя, после чего безукоризненно прошел «стойку».