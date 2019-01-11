В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» дома одержало победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:2.

В составе нижегородского клуба по шайбе забросили Эндрю Кейлоф на 46-й минуте встречи, Артем Аляев на на 55-й минуте и Денис Паршин на 59-й минуте.

В составе екатеринбургского клуба дубль на 4-й и последней минуте встречи оформил Илья Крикунов.

После 47 матчей команда Дэвида Немировски идет на седьмом месте в Восточной конференции КХЛ с 51 очком, клуб из Екатеринбурга провел столько же встреч и занимает первое место на Востоке с 75 баллами.

Следующий матч нижегородское «Торпедо» проведет 13 января дома против московского «Динамо», команда Андрея Мартемьянова в этот же день в гостях встретится с братиславским «Слованом».