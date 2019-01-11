Бельгийский нападающий «Челси» Миши Батшуайи, выступающий в этом сезоне за «Валенсию», может стать игроком французского «Монако».

По информации The Telegraph, монегаски проявляют интерес к форварду и рассматривают вариант с трансфером футболиста в зимнее трансферное окно. Отмечается, что его возможности хорошо известны главному тренеру «Монако» Тьерри Анри, который ранее был членом тренерского штаба сборной Бельгии.

В данный момент Батшуайи выступает за «Валенсию» на правах аренды, но в клубе решили попрощаться с игроком. Кроме того, нападающий входит в сферу интересов английского «Эвертона», который может заплатить за него 15 миллионов евро.

Отметим, в текущем сезоне чемпионата Испании Батшуайи провел 15 матчей и забил один гол. В Кубке Испании и Лиге чемпионов он также забил по одному мячу, приняв участие в восьми встречах.