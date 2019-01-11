Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился мнением об игре своей команды против «Металлурга».

«Я начну не со слов об игре, а с соболезнований от имени клуба вашей трагедии», — сказал Сидоренко.

По словам тренера, которые приводит официальный сайт магнитогорского клуба, матч его команды с «Металлургом» получился драматичным.

Он добавил, что «Динамо» проиграло игру под воротами, а в целом хоккеисты сражались и заслуживали увезти из Магнитогорска хотя бы один пункт в статистику.

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» дома одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:3.

В составе магнитогорского клуба дубль на 4-й и 22-й минутах оформил Николай Кулемин, еще по шайбе забросили Михал Булирж на 49-й минуте и Ииро Пакаринен на 59-й минуте встречи.

В составе белорусского клуба отличились Евгений Лисовец на 3-й минуте матча, Андрей Костицын на 39-й минуте и Дэвид Бут на 40-й минуте матча.