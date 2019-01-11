Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач поделился мнением о победе своей команды над минским «Динамо» со счетом 4:3.

По словам Яндача, «Металлург» знал о силе «Динамо» в последних играх, которые они сыграли с сильными соперниками.

Тренер отметил, что он удивлен и не знает ответ на вопрос, почему «Металлург» меньше всех в КХЛ играет в большинстве.

«Не думаю, чтобы наши нападающие не лезли на ворота, не играли на пятаке, не играли на борту – они действуют активно. Но этот вопрос у меня уже несколько игр. Ищу ответ», — сказал Яндач, слова которого приводит официальный сайт «Металлурга».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» дома одержал победу над минским «Динамо» со счетом 4:3.

В составе магнитогорского клуба дубль на 4-й и 22-й минутах оформил Николай Кулемин, еще по шайбе забросили Михал Булирж на 49-й минуте и Ииро Пакаринен на 59-й минуте встречи.

В составе белорусского клуба отличились Евгений Лисовец на 3-й минуте матча, Андрей Костицын на 39-й минуте и Дэвид Бут на 40-й минуте матча.