В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» одержало гостевую победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль на 2-й и 28-й минутах оформил Владимир Брюквин, еще одну шайбу забросил Вадим Шипачев. У казанцев отличиться сумели Артем Лукоянов на 44-й минуте и Станислав Галиев на 58-й минуте встречи.

После 47 матчей команда Алексея Тертышного, набрав 45 очков, занимает восьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Казанский клуб, сыграв на четыре матча больше, идет на третьей строчке Восточной конференции с 70 баллами.

Следующий матч челябинский клуб проведет 13 января на выезде против рижского «Динамо». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова 23 января в Хельсинки встретятся с финским «Йокеритом».