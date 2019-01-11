В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московский ЦСКА дома одержал разгромную победу над челябинским «Трактором» со счетом 6:0.

По дублю в составе победителей оформили на 2-й и 36-й минуте Константин Окулов и на 42-й и 44-й минуте Грег Скотт. Еще по шайбе забросили Кирилл Капризов на 3-й минуте и Андрей Светлаков на 38-й минуте встречи.

В данный момент московские армейцы идут на первом месте в Западной конференции после 47 встреч с 80 набранными очками. Челябинская команда занимает восьмую строчку на Востоке с 45 баллами.

Следующий матч подопечные Игоря Никитина проведут 13 января дома против минского «Динамо», команда Алексея Тертышного в этот же день на выезде встретится с «Динамо» из Риги.