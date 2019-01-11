В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский «Витязь» в гостях одержал победу над братиславским «Слованом» со счетом 3:1.

В составе клуба из Подмосковья дубль на 2-й и 7-й минутах оформил Александр Семин, еще один гол забил Илья Шинкевич на 14-й минуте.

У клуба из Словакии единственным голом отличился Кайл Чипчура на 31-й минуте встречи.

После 49 матчей команда Владимира Орсага идет на последнем месте в Западной конференции КХЛ с 27 очками, клуб из Подольска провел на две встречи меньше и занимает седьмое место на Западе с 50 баллами.

Следующий матч братиславский «Слован» проведет 13 января дома против екатеринбургского «Автомобилиста», команда Валерия Белова в этот же день в гостях встретится с петербургским СКА.