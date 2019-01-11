Российский гонщик Сергей Сироткин рассказал о своей цели и ближайших планах.

По словам Сироткина, его основная цель, которая, является скорее долгосрочной, состоит в том, чтобы вернуться в «Формулу-1». Гонщик отметил, что пока еще рано говорить о том, насколько легко или сложно будет достичь этой цели.

Сироткин добавил, что сейчас все, что ему известно, это то, что ему предстоит провести несколько гонок WEC в составе SMP Racing. «Возможно, появятся другие возможности и программа будет расширена. Пока я не знаю точно, чем еще буду заниматься», — сказал Сироткин, слова которого приводит Formulaspy.

Напомним, Сироткин прекратил выступления в «Формуле-1»: вместо него «Уильямс» пригласил Роберта Кубицу. Соглашение с ним подписано на сезон следующего года. Российский гонщик уже заявлял, что будет работать над возвращением в Формулу-1.