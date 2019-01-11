Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о победе своей команды над «Сочи» (5:4 ОТ).

По словам Цулыгина, «Салават» начал очень здорово, два периода контролировал игру, вел ее и уверенно себя чувствовал.

Тренер отметил, что в третьем периоде его команде не хватило сил из-за того, что «Салават» играл второй матч подряд и пятый за восемь дней.

«В концовке, когда соперник сравнял счет и закрыл нас в зоне, выручил вратарь, молодец, а ребята пластались, старались и смогли вырвать победу в овертайме», — сказал Цулыгин, слова которого приводит официальный сайт «Салавата Юлаева».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уфимский «Салават Юлаев» дома в овертайме одержал победу над «Сочи» со счетом 5:4.

В составе уфимцев дубль оформил Захар Арзамасцев на 16-й и 52-й минутах, еще по шайбе забросили Петр Хохряков на 3-й минуте и Вячеслав Солодухин на 35-й минуте. Победный гол на пятой минуте овертайма забил Антон Бурдасов .

В составе сочинцев отличились Юрки Йокипакка на 39-й минуте, Владислав Калетник на 42-й минуте, Эрик О’Делл на 53-й минуте и Шон Коллинз на 54-й минуте встречи.