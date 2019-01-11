Японская «Йокогама» объявила о продлении контракта с нападающим Кадзуйоси Миурой, сообщается официальном сайте команды.

Отмечается, что новое соглашение 51-летнего японского футболиста с клубом будет действовать до 31 января 2020 года. В данный момент Миура является самым старым профессиональным футболистом в мире.

Отметим, в прошлом сезоне японец провел девять встреч в Японской J-лиге и не отметился результативными действиями.

Помимо «Йокогамы, за свою долгую карьеру Миура выступал за такие клубы, как «Сантос», «Палмейрас», «Матсубару», «КРБ», «Коритибу», «Верди Кавасаки», «Дженоа», загребское «Динамо», «Киото», «Виссел Кобе» и «Сидней».

Кроме того нападающий провел 89 игр за сборную Японии сыграл 89 матчей и стал автором 55 забитых мячей. Японец четырежды становился чемпионом своей страны и был четырехкратным обладателем Кубка Японии.