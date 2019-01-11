Голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком декабря в английской премьер-лиге.

27-летний футболист стал первым защитником практически за шесть лет, который получил эту престижную награду. Ранее в марте 2013 года обладателем приза стал бельгийский защитник лондонского «Тоттенхэма» Ян Вертонген.

Отметим, Ван Дейк в прошедшем месяце провел все семь матчей мерсисайдцев, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Кроме того, лучшим тренером декабря признан наставник нынешнего лидера таблицы АПЛ Юрген Клопп.

Напомним, в чемпионате Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует с 54 очками. Идущий вторым «Манчестер Сити» набрал 50 баллов.

Ранее «Вулверхэмптон» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии выбил из розыгрыша трофея «Ливерпуль».