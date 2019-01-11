Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился мнением о поражении своей команды от «Торпедо» (2:3).

«К сожалению, мы на троечку сыграли в атаке и совершенно безобразно – в обороне», — сказал Мартемьянов.

По его словам, командные действия полевых игроков оставляют желать намного лучшего, и в «Автомобилисте» работают над этим.

Тренер отметил, что вратаря его команды «бросили под танки соперника, который был полон желания победить, доедал на пятаке, хорошо работал». Мартемьянов считает, что «Автомобилист» не справился.

«По игре в обороне к команде претензии большие», — добавил наставник екатеринбуржцев, слова которого приводит официальный сайт «Торпедо».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» дома одержало победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:2.

В составе нижегородского клуба по шайбе забросили Эндрю Кейлоф на 46-й минуте встречи, Артем Аляев на на 55-й минуте и Денис Паршин на 59-й минуте.

В составе екатеринбургского клуба дубль на 4-й и последней минуте встречи оформил Илья Крикунов.