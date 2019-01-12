Итальянский полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может стать игроком мадридского «Реала».

По информации испанского издания Sport, сливочные рассматривают возможность приобрести футболиста, однако в римском клубе хотят сохранить его. Отмечается, что спортивный директор «Ромы» Мончи в ближайшее время проведет с агентом игрока переговоры о новом контракте с улучшенными финансовыми условиями.

Напомним, 19-летний Дзаньоло перешёл в «Рому» из «Интера» летом 2018 года за 4,5 миллионов евро и был частичной компенсацией за трансфер бельгийца Раджи Найнгголана в миланский клуб.

В текущем сезоне Дзаньоло провел десять встреч в чемпионате Италии, семь из которых — в основном составе, а также стал автором одного забитого мяча. Соглашение игрока с клубом действительно до лета 2023 года.