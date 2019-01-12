Бывший тренер новосибирской «Сибири» по физподготовке Эдуард Рабе раскритиковал главного тренера команды Александра Андриевского после поражения новосибирцев от «Северстали» (4:5).

Рабе оставил комментарий в официальном аккаунте «Сибири» в Facebook.

«Гоните в шею этих белорусских дилетантов!!! Чем быстрее, тем лучше!!! Развалят «Сибирушку», – заявил Рабе.

Отметим, Эдуард Рабе был уволен из новосибирского клуба в ноябре 2018 года, а на его место в клуб пришел минчанин Александр Микульчик.

Напомним, белорусский специалист Александр Андриевский возглавил «Сибирь» в сентябре, сменив на этом посту Владимира Юрзинова-младшего, которого уволили после шести поражений подряд.

В данный момент команда Андриевского набрала 36 очков и идет на 11-м месте после 47 матчей.