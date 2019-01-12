Экипаж «КамАЗ-мастер» с главным пилотом Эдуардом Николаевым выиграл пятый этап ралли «Дакар» в классе грузовиков. Российская машина сумела проехать спецучасток 450 км Такна-Арекипа за 5 часов 53 минуты 33 секунды.

Вторым оказался экипаж Дмитрия Сотникова, на третьем месте разместился белорус Сергей Вязович на МАЗе.

Другой представитель «Камаза» Андрей Каргинов пришел к финишу четвертым. Только эти четыре экипажа смогли преодолеть участок в сложном режиме в виде тумана. Главный конкурент «Камаза» Мартин Мацик, управляющий чешским грузовиком «ЛИАЗ», сломал подвеску и потерял на отрезке около трех часов.

В общем зачете сохраняется лидерство команды Николаева. Далее идут экипажи Сотникова и Каргинова.