В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» гостила у «Калгари» и проиграла 3:4. Пантер не спасла даже шайба Евгения Дадонова. Бывший игрок СКА забил последний гол в матче, отличившись за 20 секунд до сирены. Его гол лишь сократил отрыв.

А до этого у «Флориды» все складывалось неплохо. Уже ко второй минуте второго периода они вели со счетом 2:0 – отличились Майк Хоффман и Джонатан Юбердо. Однако хозяева забили в каждом из оставшихся периодов по два гола. Шайбы на счету Михаэля Фролика, Марка Джордано, Мэттью Ткачука и Шона Монахана.

В активе Дадонова также два броска в створ ворот, два заблокированных броска. Игровое время -19.51, из них 2.20 Женя провел в большинстве. В матче также отыграл Богдан Киселевич, проведя на льду 15.23, экс-армеец сделал два силовых приема, два блок-шота и завершил матч с показателем полезности «минус один».