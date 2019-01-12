Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был среди тех, кто повел свою команду вперед во втором периоде гостевого матча с «Анахаймом». «Питтсбург» горел 0:3, а по итогу матча в том числе благодаря действиям россиянина завершился матч со счетом 7:4 в свою пользу. Малкин стал самым результативным игроком встречи, набрав четыре очка. Центрфорвард сделал три голевые передачи, а также отличился сам.

Уже к 13-й минуте «Анахайм» на своем льду вел в три шайбы. Забивали Ондржей Каше, Брэндон Монтур и Даниэль Спронг. Во втором периоде трижды забил уже «Питтсбург»: гол на счету Малкина и дубль у Джейка Гюнцеля, который по итогам матча оформил хет-трик. «Анахайм» еще забил во втором отрезку игры усилиями Якоба Сльверберга, одна в третьем периоде отличался лишь «Питтсбург». Победную шайбу забросил Кессел, дубль Таннера Пирсона, а также гол Гюнцелья, нарисовавший ему итоговый хет-трик.

Победа стала для «пингвинов» десятой за последний 11 встреч. А вот «утки» потерпели уже десятое поражение подряд.