Президент «Боки Хуниорс» Данэль Анжелици признался, что несколько месяцев назад его клуб отказался от продажи аргентинского нападающего Кристиана Павона. По его словам, «Зенит» выходил на него с предложением в 20 млн долларов, однако руководство «Боки» отказалась от продажи участника чемпионата мира в составе сборной Аргентины.

«Сейчас уровень Павона несколько упал, однако в следующее трансферное окно мы рассчитываем, что на него будут претендовать топ-клубы», — цитирует Анжелици Closs Continental.

Напомним, что «Зенит» хотел Павона еще летом 2017-го, когда в клуб пришел Роберто Манчини. Тогда селекционный отдел петербуржцев во главе с Константином Сарсания вел переговоры по Себастьяну Дриусси, Эмильяно Ригони и Кристиану Павону. В итоге, в «Зенит» перешли только первые двое, а Павона «Зенит» решил не покупать. По иронии судьбы, Дриусси и Ригони не попали в заявку сборной Аргентины на чемпионат мира в России, а вот Павон оказался в составе и даже выходил в основном составе.